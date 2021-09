Trafics de visas et de passeports diplomatiques: D’autres membres de Y en a marre citées par Thier dans le dossier

Après avoir fait tomber Kilifeu dans l’affaire des trafics présumés de visas et de passeports diplomatiques, le nommé Thier, de son vrai nom Amadou Thierno Diallo, a cité, dans le dossier, d’autres rappeurs, dont Simon et Thiate. L’affaire Kilifeu contre Thier est loin de révéler tous ses secrets. Alors qu’on croyait que le ‘’Bourreau’’, de son vrai nom Amadou Thierno Diallo, avait épuisé ses cartouches en dévoilant des vidéos explosives, voilà qu’il dégaine encore contre des figures du mouvement Y en a marre.



Cette fois, fait savoir "Enquête", c’est Simon et Thiate qui sont invités dans la cause. Mais pour des motifs bien différents de ceux invoqués contre leur compagnon de guerre. A Simon, il est, en effet, reproché d’avoir ‘’loué" son passeport français plusieurs fois à Thier, moyennant des sommes variant entre 2 millions FCfa et 3 millions de francs Cfa.



Quant à Thiate, de son vrai nom Cyril Touré, il est désigné comme celui qui a facilité les rapports entre Thier et Simon, pour faciliter le ‘deal’. A en croire les informations, il y aurait même d’autres vidéos, dans lesquelles un autre nom a été avancé. Il s’agit d’un certain Moussa, qui serait, selon les sources, au cœur du dispositif de confection des passeports diplomatiques, moyennant la rondelette somme de 5 millions de francs CFA. ‘’ Kilifeu l’appelle via WhatsApp dans ces vidéos ’’, a confié M. Diallo.



Ayant mordu à l’hameçon, Thier avait d’ailleurs commandé un de ces précieux sésames. Il avait même déjà donné 3 millions comme avance à Kilifeu.

