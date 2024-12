Tragédie à Mbour : Une mère et ses cinq enfants périssent dans un incendie

Une mère et ses cinq enfants ont péri dans un incendie, qui s’est déclaré dans leur maison, lundi tôt le matin, au quartier 11 novembre de Mbour (Ouest), a appris l’APS.



Rama Dieng et ses cinq enfants, dont un garçon, ont trouvé la mort dans l’incendie de leur domicile familial aux environs de 4 heures du matin.



”C’est aux environs de 4 heures du matin que l’incendie s’est déclaré. J’ai accouru dès que j’ai été alertée, mais une fois sur les lieux, j’ai constaté que l’irréparable s’était déjà produit″, a confié Aïssatou Diallo, membre de la famille éplorée, rapporte l'Aps.



“Ils sont six personnes, dont leur maman. Les enfants sont âgés entre 18 et 31 ans″, a souligné Mago Cissé, un proche de la famille.



“C’est très dur, mais c’est la volonté divine. Donc nous ne faisons que rendre grâce à Dieu et nous en remettre à lui″, a-t-il dit.



Selon les témoignages recueillis sur les lieux, l’incendie serait causé par un court-circuit. « C’est un court-circuit qui a déclenché l’incendie. Les gens ont coupé le compteur, mais personne ne pouvait plus accéder à la chambre. Et finalement, ils ont péri à l’intérieur″, ont confié des témoins.



Les corps sans vie ont été déposés à la morgue de l’Hôpital Thierno Mansour Barro de Mbour par les éléments des sapeurs-pompiers.



La police a fait le constat d’usage sur les lieux et a ouvert une enquête pour déterminer l’origine du feu.



