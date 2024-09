Tragédie à Ndiama Fall : Le récit des pompiers sur l’accident tragique

« Aujourd’hui, on a été alerté vers 5h 56mn, pour l’accident de la circulation. Il s’agissait d’une collision entre un bus et un camion, occasionnant malheureusement 52 victimes, dont 16 blessés légers et 20 blessés graves. Malheureusement, on a dénombré 16 corps sans vie calcinés.



Les corps étaient coincés dans le bus, le problème qu’on avait, c’est la désincarcération de ces victimes. Comme nous avons un véhicule de secours routier, cela nous a facilité le travail. Au moment où je vous parle, toutes les victimes blessées ont été évacuées au niveau du district sanitaire de Khombole et tous les corps sans vie ont été déposés à l’hôpital régional de Diourbel. »



Les secours ont dû affronter des défis majeurs, notamment la désincarcération des victimes piégées dans le bus. Grâce à l'intervention rapide et efficace des pompiers et de leur véhicule spécialisé, les blessés ont été transportés au district sanitaire de Khombole, tandis que les défunts ont été acheminés à l'hôpital régional de Diourbel, pour les procédures nécessaires.