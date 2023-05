Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Tragédie à Rio : Une célèbre influenceuse assassinée, les internautes sous le choc Rédigé par leral.net le Jeudi 25 Mai 2023 à 11:03 | | 0 commentaire(s)| Dans une histoire tragique qui a bouleversé le Brésil, Luanne Jardim, une célèbre influenceuse, a été tragiquement abattue devant son petit ami et leur jeune fils âgé de 2 ans. L’incident s’est produit lors d’une poursuite à grande vitesse à Rio, suite à une tentative de vol qui a mal tourné.

Selon les informations du Mail Online, la star des réseaux sociaux était assise sur le siège passager de sa voiture, tandis que son petit ami, João Farche, tentait désespérément de semer les suspects. Malheureusement, la situation a pris une tournure fatale et Luanne a été transportée d’urgence à l’hôpital municipal de Salgado Filho, où elle a malheureusement succombé à ses blessures.



La police militaire de Rio de Janeiro enquête sur l’incident en tant que tentative de vol, mais le père de Luanne Jardim, Atanael, croit fermement qu’elle a été délibérément assassinée. Il affirme que ce n’était pas simplement un vol, car personne ne tire de l’intérieur d’une voiture sur quelqu’un d’autre, avec les fenêtres fermées. Les circonstances entourant cette tragédie sont bouleversantes et soulèvent de nombreuses questions.



Selon un rapport de police, les suspects ont ouvert le feu sur le véhicule par l’arrière avant de s’approcher sur le côté et de tirer à nouveau sur Luanne Jardim. Sa mort survient à peine 15 jours après qu’elle ait échangé sa Porsche, équipée de vitres pare-balles, contre un autre véhicule sans protection blindée. Un choix qui s’avère désormais tragique.



L’influenceuse, qui laisse également une fille de 10 ans derrière elle, est devenue célèbre grâce aux réseaux sociaux. À l’heure actuelle, aucune arrestation n’a été effectuée dans cette affaire choquante. La famille de Luanne attend des réponses et espère que les responsables seront rapidement identifiés et traduits en justice.

Senenews.com





