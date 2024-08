Tragédie à Rufisque : Un garçon de 9 ans retrouvé "étranglé" dans une école franco-arabe

La tragédie a frappé le quartier Diokoul Wague à Rufisque, où la famille Dieng vit un drame insoutenable. Leur fils de 9 ans, Assane Dieng, est décédé dans des circonstances troublantes au sein d'une école franco-arabe. Selon les premiers témoignages, l'enfant aurait été étranglé.



La famille a reçu le rapport d'autopsie mercredi soir, confirmant leurs pires craintes : l’enfant Assane a été tué. Le maître coranique de l'école, Oustaz Ndiaye, ainsi que plusieurs élèves, sont actuellement en garde à vue, tandis que l'enquête suit son cours.



C'est dans un état de choc que la famille attend des réponses. La mère de Assane, résidant à Saint-Louis, est restée silencieuse face à cette tragédie. Astou Dieng, la grand-mère du défunt, s'est confiée sur les événements qui ont précédé ce drame.



"Je lui ai rendu visite le mois dernier, et il se portait bien. Mais ce dimanche matin, à l'heure où son Oustaz m'a appelée pour me dire de venir, j'ai marché à pied jusqu'à Diouty Ba. Puis il m'a rappelée encore, il s'appelle Oustaz Ndiaye, il m'a dit que mon petit-fils est décédé. Je suis venue et j'ai informé la famille.", a-t-elle raconté avec émotion.



Astou Dieng souligne également que quatre membres de la famille étaient inscrits dans cet établissement, chacun payant 30 000 francs CFA par mois. Elle précise que les conditions dans l'école n'étaient pas idéales.



"Sa mère m'a laissé l'enfant et je l'ai emmené à l'école où nous payons 30 000 francs par mois avec les autres, et les frais d'inscription étaient de 40 000 francs. Il n'a même pas fait deux mois là-bas, mais nous attendons le résultat de l’enquête.", a-t-elle ajouté.



Mamadou Dièye, un membre de la famille, partage les informations reçues à la police concernant l'autopsie.



"Par la suite, on l'a amené à l'hôpital où il est resté jusqu'à lundi. Ensuite, ils l'ont transféré à CTO pour effectuer l'autopsie. Les résultats montrent que l'enfant a été tué. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont bien les résultats de l’autopsie. Oui, il a été étranglé.", a précisé M. Dièye.



L'enquête se poursuit, et la famille Dieng attend impatiemment que la lumière soit faite sur les circonstances de cette mort tragique. Pour l'instant, le maître coranique ainsi que les élèves de l'école sont entre les mains de la police.



Birame Khary Ndaw