Tragédie à la Plage de Somone: Un jeune héros perd la vie en tentant de sauver son frère Un drame poignant s'est déroulé, samedi 22 juillet vers 17 heures, à la plage de Somone, située dans le département de Mbour sur la petite côte. Mbaye Seck, un jeune courageux âgé de 15 ans, a perdu la vie en essayant de sauver son grand frère, pris au piège des vagues interdites à la baignade. Malgré ses efforts héroïques, Mbaye a tragiquement succombé, laissant une famille éplorée et une communauté en deuil.

Selon les témoignages, l'incident s'est produit aux alentours de 17 heures, lors d'une sortie en famille à la plage de Somone. Alors que la baignade y était interdite, le grand frère de Mbaye s'est retrouvé en difficulté dans les vagues. Sans hésiter, Mbaye s'est précipité pour tenter de le secourir, mais il a lui-même, été emporté par les eaux tumultueuses.



L'équipe de Léral.Net, présente sur les lieux au moment de l'incident, a pu recueillir le témoignage déchirant d'un membre de la famille éplorée. Cette sortie en famille, qui devait être un moment de détente et de bonheur, s'est transformée en un cauchemar insupportable. Le grand frère de Mbaye, informé de la tragédie, a été submergé par l'émotion, inconsolable face au geste courageux et fatal de son jeune frère.



Malgré les efforts déployés pendant deux longues heures pour retrouver Mbaye en mer, les recherches n'ont malheureusement pas abouti. La famille, anéantie par la perte de leur cher enfant, a dû quitter la plage pour retourner chez elle à Thicky, dans la commune de Diass, avec le poids de cette douloureuse épreuve.



