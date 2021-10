Tragédie à la nurserie de la Clinique des Madeleines: Le bébé de la famille Yassine Saleh meurt carbonisé et asphyxié Un bébé de sexe féminin, est mort carbonisé et asphyxié à la Clinique des Madeleines. Né dans le 7 octobre 2021 à 10 heures 14 mn, ce bébé allait être le 2e enfant du couple Karima Yassine et de Reda Saleh. Après sa naissance, il a été mis à la nurserie sous photothérapie (lumière UV). Et, la Clinique des Madeleines, faisant montre d’une négligence ou d’un manque notoire de professionnalisme, remet le 09 au matin, à la famille, un bébé entièrement brûlé et carbonisé. Après avoir reçu le rapport d’autopsie, la famille a déposé une plainte à la Police du Plateau, pour réclamer Justice.

La Clinique des Madeleines est au coeur d’un scandale. Une de ses patientes, Karima Yassine, épouse Saleh, vient d’y perdre son nouveau-né dans des conditions atroces et dramatiques. Né le 7 octobre à 10 heures 14 mn, son nouveau-né, victime de négligence, meurt carbonisé et asphyxié. Après sa naissance, il a été mis à la nurserie sous photothérapie (lumière UV). Erreur fatale...



La maman du nouveau-né, Karima Yassine, influenceuse de renom, très connue sur Instagram et les réseaux sociaux, est complètement effondrée par les circonstances du décès de sa fille.



Son frère Majdi Yassine, a été le premier membre de la famille sur les lieux et le premier à avoir vu l’état du bébé. Il n’a pas souhaité se prononcer mais a indiqué que les parents veulent que les responsabilités soient situées et que justice soit faite.



Le dépôt d'une plainte va conduire à la pratique d’une autopsie.



Affaire à suivre..



