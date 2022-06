Tragédie à la plage de Niague : Six élèves meurent noyés Six jeunes élèves ont perdu la vie par noyade à la plage de Niaga, hier, et seuls deux corps ont été retrouvés.

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Juin 2022 à 16:49 | | 0 commentaire(s)|

Les séries de noyades recommencent. Les plages sont prises d’assaut par des élèves dont la plupart sont en vacances et d’autres préparent des examens. Hier, la plage de Niague( lac rose) a été le lieu d’affluence de plusieurs élèves, nous dit actunet.net.



Ces élèves en classe de 3 ème au Cem de Niakourap, après les épreuves physiques ont décidé d âgés de 15 à 16 ans, avaient pris la direction de la plage de Niague pour une baignade.



