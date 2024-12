Tragédie au large de Bargny : une pirogue transportant 170 migrants portée disparue, alerte HSF La crise migratoire s'aggrave alors qu'une nouvelle tragédie vient endeuiller des familles au Sénégal. Une pirogue transportant 170 personnes, dont 23 femmes, 7 enfants et des bébés, est portée disparue depuis la nuit du 5 mai, selon des informations recueillies par l'ONG Horizon Sans Frontières. Le drame met en lumière les risques croissants liés à l'émigration irrégulière par voie maritime.

Madame Halimatou Mballo, une proche des victimes, a confié son angoisse : « Trois de mes frères étaient à bord de cette pirogue. Nous n'avons aucune nouvelle depuis leur départ. » Parti de Bargny, un village côtier prisé par les candidats à l'émigration, l'embarcation visait probablement les îles Canaries, porte d'entrée vers l'Europe. Cependant, aucune trace de ces migrants n'a encore été retrouvée, alimentant l'inquiétude.



Boubacar Sèye, chercheur et consultant en migrations internationales, et président d'Horizon Sans Frontières, alerte sur les conséquences humaines de cette crise persistante : « Il est urgent d’agir pour sauver des vies et offrir des perspectives à notre jeunesse. L'absence de politiques migratoires adaptées entraîne des tragédies récurrentes. »



Ce drame s’inscrit dans un contexte où les traversées clandestines vers l'Europe se multiplient, souvent au prix de vies humaines. L'ONG appelle les autorités locales et internationales à intensifier leurs efforts pour prévenir ces événements tragiques.



