Tragédie de Kaffrine: Me Sidiki Kaba compatit à la douleur des familles des victimes

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Janvier 2023 à 08:06 | | 0 commentaire(s)|

Suite au tragique accident au niveau de Kaffrine qui a fait 40 morts et plusieurs blessés, Me Sidiki Kaba, Ministre des Forces Armées, présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

