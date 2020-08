Tragédie de Tivaouane: Cheikh Kane, son épouse et leur fille inhumés hier

Rédigé par leral.net le Vendredi 28 Août 2020 à 13:21 | | 0 commentaire(s)|

Cheikh Tidiane Kane et son bébé Adama Kane reposent, depuis hier 27 août, au cimetière de Khalkhous à Tivaouane, tandis que Penda Ba, son épouse, a été inhumée à Ndiassane auprès de son défunt père informe Le Soleil.



Les corps ont été rendus à la famille, après l’autopsie qui a été faite à Dakar suite à l’enquête ouverte par les autorités judiciaires.



Pour rappel, Cheikh Tidiane Kane, aurait tué sa et sa fille avant de se donner la mort par pendaison. Toutefois, informent nos confrères rien n'a encore filtré de l’enquête qui devrait édifier l’opinion sur ce drame.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos