Tragédie en mer : 50 jeunes de Dianké Makhan, portés disparus dans un naufrage près de l'Espagne

Dans l'arrondissement de Dianké Makhan, département de Goudiry, c'est l'émoi et la consternation totale. Plus d'une centaine de jeunes en provenance de la Mauritanie, à bord des deux pirogues, afin de tenter de gagner illégalement l'Europe, ont vu leurs embarcations sombrer à quelques encablures de l'Espagne.



Le bilan est lourd, une cinquantaine de migrants issus des différents villages de cet arrondissement, sont portés disparus. " C'est le 22 septembre que nous avons quitté la Mauritanie pour l'Espagne. Nous étions plus 180 personnes à bord de deux pirogues. Malheureusement c'est a quelques Kilomètres des côtes espagnoles, que les deux pirogues ont sombré ", explique un témoin habitant la commune de Dianké Makhan, narre "Seneweb".



Ce dernier qui a eu la vie sauve, ajoute : " Dans notre pirogue, 21 jeunes que je connais, ont perdu la vie. Ils sont tous de l'arrondissement de Dianké Makhan ".



Poursuivant, le rescapé souligne : " En cours de route, nous nous sommes perdus et nous avons fait 6 jours dans les eaux avant d’apercevoir l’Espagne. Nous sommes restés durant tous ces jours sans boire ni manger. Tous les occupants de l'autre embarcation qui avait 85 personnes à bord, sont morts. Il y a également des jeunes de l'arrondissement de Dianké et des Tambacoundois. Au total, ils sont cinquantaine ".



Selon le rescapé, seules 9 personnes de l'arrondissement de Dianké et de Tambacounda, ont eu la vie sauve et sont entre les mains des autorités espagnoles.



Ils sollicitent des autorités, leur rapatriement au Sénégal. Pour l'heure, des membres des familles, des amis et des membres de la communauté, ont leurs téléphones collés à l'oreille, pour s'enquérir de la situation. A en croire le rescapé, les recherches se poursuivent pour retrouver les corps sans vie.