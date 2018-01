Tragique !!! Après avoir vu sa vidéo sur un site pornographique, cette célébrité a tenté de se suicider !

Gros scandale !!! Il faut toujours mesurer l’ampleur de ces actes… Un plaisir de quelques minutes est en train de détruire toute son existence.



Après avoir vu sa vidéo sur un site pornographique, cette célébrité a tenté de se donner la mort, son entourage est sous le choc.



On a appris qu’une victime du site sénégalais pornographique est sur le point de mettre fin à sa vie après la diffusion d’une vidéo, où elle est entièrement nue sur le site.



Des sources révèlent que la jeune fille a vécu très mal ce scandale qui défrayé la chronique et elle parle de suicide à certains de ses proches. Par mesure de précaution, nous préférons taire son nom, mais il faut retenir que c’est une fille célèbre qui était très appréciée par ses fans.



Le propriétaire du site surnommé est en train de détruire la vie des jeunes filles et ne compte pas s’arrêter là malgré les insultes à son insu sur les réseaux sociaux. Nous y reviendrons.











Source : afripulse