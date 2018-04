Traité de ‘’deum’’ : le berger tabasse sa nièce

La dame S. K, à la suite d’une sévère bastonnade que son oncle, Sadibou Sow, lui a infligée, a pris l’initiative de porter plainte contre celui-ci.



S’expliquant sur les termes de sa plainte, elle a déclaré devant les gendarmes enquêteurs que son oncle l’a tabassée avant de lui causer des blessures attestées par un certificat médical. Mis aux arrêts, le mis en cause a reconnu avoir tabassé sa nièce, mais pour expliquer son geste, il a déclaré que celle-ci lui a manqué de respect : « les jours des faits, un différend m’avait opposé à ma femme.

Nous étions en train de nous quereller dans la cour de notre maison.



Subitement, ma nièce a bondi et s’est ruée sur moi. Elle a traité mon épouse de femme trop docile, en lui faisant comprendre qu’elle ne devait pas accepter d’être battue par un homme qui est incapable de lui assurer le nécessaire. Et quand j’ai réagi pour lui intimer l’ordre de ne plus jamais se mêler de ma vie de couple, elle a haussé le ton en me traitant de ‘’deum’’. Je ne pouvais plus me retenir et du coup, je l’ai ruée de coups de poing », a-t-il déclaré à l’enquête préliminaire.



Déféré au parquet de Louga la semaine dernière, le sieur Sow, poursuivi pour coups et blessures volontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail de 6 jours, a été attrait hier devant la barre du tribunal d’instance.



Comparaissant seul, dans la mesure où la partie civile s’est désistée au dernier moment, le prévenu a repris textuellement la déclaration qu’il avait faite devant les gendarmes enquêteurs.



Cependant, relancé par le juge, qui voulait en savoir davantage sur les vraies causes qui ont poussé l’oncle à tabasser sa nièce, M. Sow a accusé Dieu : « c’est Dieu qui l’a décidé. C’était mon destin. Je regrette de l’avoir frappée. Je demande la clémence du tribunal », s’amende-t-il.



Le parquet a requis l’application de la loi. Rendant son verdict, le tribunal l’a déclaré coupable du délit de coups et blessures volontaires et l’a dispensé de la peine.













L’Observateur