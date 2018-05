Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Traité de « maître des divorces », Yakham Mbaye dément et porte plainte pour diffamation Rédigé par leral.net le Jeudi 24 Mai 2018 à 12:42 | | 2 commentaire(s)| Sur sa page Facebook, Yakham Mbaye, le Directeur général du journal "Le Soleil" a démenti son divorce et a saisi le Président de l'Association de la presse en ligne (Appel), le le Comité d'Observation des Règles d'Ethique et de Déontologie (CORED) et son avocat, Me Ousmane Sèye.



« Je m'en remets à Dieu et à la justice des hommes. En dépit d'une forte résilience que j'ai apprise à longueur d'épreuves, j'avoue avoir ressenti un énorme choc émotionnel en apprenant par voie de presse, avoir divorcé de la femme que j'ai épousée en février dernier.



Tous peuvent comprendre mon état en sachant que j'ai pris congé de mon épouse vers 14h pour retourner au bureau. Elle était souriante et s'inquiétait de mon volume de travail, en dépit du fait qu'elle est en convalescence après avoir séjourné récemment à l'hôpital.



Pas un seul moment depuis le début de notre union, la moindre dispute n'a eu lieu entre nous.

Et voilà que j'apprends via voicidakar (repris par une multitude de sites et Facebook) qui me qualifie de "maître des divorces", que j'ai encore divorcé.



En dépit de la douleur de voir mon honneur étalé sur la place, ma réputation salie injustement, moins d'une semaine après qu'on m'ait traité de voleur de deniers publics et annoncé à Paris faisant du shopping (encore Internet), alors que j'étais à mon bureau, à Dakar ; en dépit du fait que je sais la réelle motivation de l'auteur de ces écrits diffamatoires ; en dépit du choc émotionnel ressenti par mon épouse (je prie Dieu que sa santé ne se détériore à nouveau), j'ai décidé de m'en remettre à Dieu pour qu'il me vienne en aide, et à la justice des hommes.



Pour que justice me soit rendue, j'ai saisi le Président de l'Association de la presse en ligne (Appel), le Cored et mon avocat, Me Ousmane Sèye.













Yakham Mbaye.



Accueil Envoyer à un ami Partager