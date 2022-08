Traitement de leurs dossiers à l'ambassade du Canada : des étudiants sénégalais entre lenteur et manque de repères Pour reparler des visas et du traitement des dossiers dans les ambassades, face aux complaintes, force est reconnaitre des manquements du Canada.

Rédigé par leral.net le Samedi 27 Août 2022 à 17:00 | | 0 commentaire(s)|

Selon les frustrés, de nombreux étudiants sont scotchés à des RDV pour la visite médicale qui est une des conditions à la demande de visa.



Mais déplorent-ils :« On a nulle part où se renseigner. Des centaines de parents sont dans la même situation. Depuis juin nous attendons et avec cette lenteur dans le traitement des dossiers là. Et malheureusement, la plupart des bacheliers ratent la session de septembre ». .



Pays très ouvert, il faut le saluer, le Canada est appelé à réagir ou apporter des éclairages à ces étudiants en quête de repères



