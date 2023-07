Traitement médiatique des violences sexuelles au Sénégal : L’Association des juristes sénégalais met en garde les prédateurs sexuels… Les violences sexuelles constituent des formes graves d’atteintes à l’intégrité des personnes dont les principales victimes sont les femmes et les enfants. Dans l’optique d’un renforcement de la protection de ces catégories vulnérables, l’État du Sénégal a très tôt mis à jour ses dispositions juridiques de représailles des délits corporels et de mœurs en fonction des mutations de la société. La dernière réforme portant sur la répression des infractions à connotation sexuelle date de deux décennies.

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Juillet 2023 à 10:34 | | 0 commentaire(s)|

En effet, la loi n° 99-05 du 29 janvier 1999 modifiant certaines dispositions du Code pénal a, entre autres innovations, défini le viol et durci son régime, notamment quand il est accompagné de certaines circonstances aggravantes. Cette loi n’en faisait toutefois pas un crime, sauf en cas de mort de la victime. Elle a également élargi la répression aux actes de pédophilie qui n’étaient appréhendés que sous leur forme vague d’attentat à la pudeur sans violence».



D'où l’exposé des motifs de la loi n° 2020-05 du 10 janvier 2020 modifiant la loi n° 65-60 du 21 juillet 1965 portant code pénal.



C’est sous cet angle que l’Association des juristes sénégalaises (Ajs), fervente défenseure de la promotion et de la protection des droits humains, et notamment des groupes vulnérables que sont les femmes et les enfants, met œuvre, avec l’appui financier de l’Union européenne, un projet intitulé : «Contribuer à l’éradication des violences sexuelles par la sensibilisation, la vulgarisation et l’application effective de la loi criminalisant le viol et la pédophilie en zone urbaine et périurbaine».



En effet, ce projet intervient dans six (6) régions du Sénégal : Dakar, Thiès, Kaolack, Diourbel, Saint-Louis et Tambacounda. «Les violences sexuelles constituent des formes graves d’atteintes à l’intégrité des personnes dont les principales victimes sont les femmes et les enfants.



Les victimes en sortent traumatisées, humiliées, déshonorées et parfois stigmatisées et en gardent souvent des séquelles toute leur vie», alerte l’Ajs. C’est dans ce cadre que l’Ajs a mis en place un atelier d’échanges sur le traitement médiatique des violences sexuelles avec un focus sur la loi criminalisant le viol et la pédophilie.



Cet atelier a pour objectif de faire une analyse critique des reportages médiatiques existant sur les violences sexuelles, de sensibiliser les professionnels des médias sur les violences sexuelles en faisant un focus sur la loi criminalisant le viol et la pédophilie.



Tribune



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook