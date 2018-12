Trajet Dakar/Diamniadio: les tarifs du Train Express Régional dévoilés Mis sur pied dernièrement, le Train Express Régional (Ter) prépare son entrée en matière. A quelques semaines de son inauguration, les tarifs du voyage Dakar/Diamniadio ont été dévoilés par le ministre délégué, chargé des réseaux ferroviaires, Abdou Ndéné Sall.





« Il faudra débourser 1500 Fcfa pour rallier Diamniadio », indique le ministre. Cela donne 3000 F pour le transport aller-retour entre Dakar et Diamnadio.



Un tarif trois fois plus cher que le trajet en voiture, mais qui permettra un gain de temps considérable.









Senenews

