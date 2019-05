Transfert: Fenerbahçe courtise Habib Diallo avec 3,2 milliards de FCfa

Habib Diallo, auteur d’une saison remarquable avec Metz et déjà champion de Ligue 2 française, a vu cette saison sa côte monter en flèche. Avec 25 buts, l’attaquant international sénégalais, meilleur buteur du championnat, intéresse fortement le club turc de Fenerbahçe.



Le club stambouliote, après une saison catastrophique, informe-t-on, est ainsi prêt à mettre la somme de 5 millions d’euros (3,2 milliards FCfa) sur le joueur messin.



Ainsi, l’ancien joueur de Génération Foot sous contrat avec les « Grenats » jusqu’en 2020, fait partie des jeunes attaquants sénégalais les plus prometteurs, à l’image de Sadio Mané et Ismaila Sarr, passés eux aussi par le FC Metz.











