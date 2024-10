Transfert d’argent Banque - Orange money : La Bnde et Ofms signent une convention de partenariat

La Bnde explique dans un communiqué que grâce à ce partenariat ses clients pourront transférer facilement de l’argent de leur compte bancaire vers leur compte Orange money et vice versa.



A l’en croire, afin de simplifier davantage l’expérience des utilisateurs, le service est disponible à tout moment 24H/7J via l’application Max it.



Le communiqué rapporte enfin que ce partenariat entre les deux parties entre dans l’objectif commun de renforcer l’inclusion financière et économique au Sénégal.

Bassirou MBAYE





Source : La Banque nationale pour le développement économique (Bnde) « élargit sa gamme de services digitaux » dans le but d'offrir à ses clients des services plus accessibles. En ce sens, elle a signé lundi, 28 octobre 2024, une convention de partenariat avec Orange finances mobiles Sénégal (Ofms).

