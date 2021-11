Transfert d’argent au Sénégal : Orange money lance une nouvelle offre, la moins chère d’Afrique et introduit de nouvelles fonctionnalités dans l’application mobile

« Nous tenons à dévoiler aujourd’hui les bonnes nouvelles que nous apportons sur le marché, pour nos clients, nos partenaires distributeurs avec qui nous travaillons depuis plus de 10 ans à construire une plateforme de services financiers sur le mobile pour renforcer l’inclusion financière », déclare Cheikh Tidiane Sarr.



Le directeur général de Orange finance mobile Sénégal renseigne que les bonnes nouvelles, qu’il a présentées ce matin, se traduisent d’abord par une grosse baisse tarifaire. A l’en croire, l’opérateur de téléphonie va plus loin en repensant son modèle. Désormais avec Orange money, le retrait d’argent est gratuit et les frais d’envoi sont à 0,8%. « Ce sont les tarifs les moins cher en Afrique », souligne d’emblée M. Sarr.



Nous facilitons, encore plus, les transactions en élargissant l’utilisation du QR Code au dépôt et au retrait d’argent partout au Sénégal, après 3 ans de son usage sur le paiement marchand.



La troisième nouveauté est le fait que tous les clients qui n’ont pas de smartphone peuvent utiliser une carte QR pour faciliter leurs transactions, confie M. Sarr. Qui ajoute dans la foulée que la quatrième nouveauté est que Orange money a mis une belle énergie à installer une innovation majeure ans le concept du Kalpe ainsi qu’à construire un écosystème qui l’accompagne (distribution den monnaie électronique, paiements via mobile, crédits /Epargne etc..).



La dernière nouveauté qui est de taille est que le transfert vers le Mali, la Côte d’Ivoire, le Burkina Faso, la Guinée Bissau, est à 1,5% avec des frais de retrait gratuits. « Ces bonnes nouvelles que nous apportons sur le marché sont dans la lignée de ce que nous avons toujours fait : renforcer l’écosystème des services financiers pour le bénéfice des citoyens et des populations au Sénégal ».



« Chez Sonatel-Orange, la prise en compte des attentes des clients et de nos partenaires est une valeur centrale », dit d’emblée le président du Conseil d’administration de Orange finance mobile Sénégal. Sékou Dramé, en l’occurrence, indique que c’est pourquoi, avec les nouveautés que nous apportons, nous matérialisons notre engagement renouvelé à œuvrer pour une amélioration continue de nos produits et services au profit de toutes les parties prenantes.



Depuis plus de 10 ans, poursuit M. Dramé, Orange money a été l’un des pionniers au Sénégal pour l’installation du Mobile money en apportant une véritable révolution sur les services financiers mobiles. Aujourd’hui, confie-t-il, nous avons tous le plaisir de constater que cette innovation a fini par contribuer largement à renforcer l’inclusion financière au Sénégal avec plus 5 millions de clients inscrits au service Orange money.



Fort de cette tradition d’innovation, martèle Sékou Damé, nous nous inscrivons toujours dans une logique d’écoute et d’amélioration continue car, explique-t-il, nous avons une mission et une responsabilité envers toutes nos parties prenantes. « Ce sont d’abord les clients à qui nous apportons des services financiers de façon simple et accessible.



Ce sont aussi nos partenaires qui nous accompagnent au quotidien pour délivrer ces services. Que ce soient les distributeurs ou les marchands qui nous font confiance et avec qui nous créons un écosystème qui favorise le développement économique de notre pays », ajoute M. Dramé.



Ce sont également, renchérit-il, les entreprises, les investisseurs qui nous accompagnent et que nous accompagnons dans la création de valeur par des performances économiques encore plus éclatantes. Enfin, il fait savoir que : « Nos partenaires sont aussi l’Etat et les collectivités à qui nous fournissons cet outil pour accélérer la digitalisation de leurs transactions de paiements, d’encaissements mais de distribution d’aides aux différentes populations. »

