Transfert de Dembelé à Man United: Une somme de 56 millions d'Euros est avancée Moussa Dembélé dans le viseur des Red Devils, est devenu une des priorités pour ce club. Un transfert qui se justifie surtout par le départ de Coutinho au Bayern Munich .

Rédigé par leral.net le Jeudi 3 Octobre 2019 à 17:03 | | 0 commentaire(s)|

Les raisons de ce transfert semble déjà bien muries du côté du club anglais avec le départ de Coutinho parti pour rester au Bayern de Munich. D'ailleurs, les dernières nouvelles révèle que la Brésilien, prête par le FC Barcelone ou il était en souffrance, réalise en ce moment un excellent début de saison dans le club allemand.



Pour l'attaquant lyonnais, une somme aux alentours de 56 millions d'Euros est avancée.. Pour passer un début de saison plus confortable, Man U est en train de pister un autre joueur en l'occurrence, selon le Daily Star, Sean Longstaff de Newcastle.



D'ailleurs les Reds Devis, depuis plusieurs semaines, suivent attentivement et avec intérêt le profil du milieu de terrain de Newcastle sous contrat jusqu'en 2022 avec les Magpies.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos