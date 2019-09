Transfert de Mbaye Diagne au FC Bruges: Le directeur sportif d’Anderlecht pousse un violent coup de gueule

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Septembre 2019 à 13:30 | | 0 commentaire(s)|

Le joueur n’hésite pas une seconde, change d’avis et dit ‘oui’ au Club. A son arrivée, Diagne est d’abord repéré par la délégation brugeoise, qui l’exfiltre avec une veste sur la tête. Les Bruxellois le cherchent (en vain) dans la gare mais à ce moment-là, le joueur est déjà sur l’E40 en direction de Bruges. Dimanche soir, à 00h16, le club de Galatasaray annonce qu’il a trouvé un accord avec le vice-champion belge. Lundi, le joueur est présenté officiellement.



"Nos teammanagers attendaient sur place”, confirme Verschueren, encore groggy. Après une heure, ils m’ont appelé en disant: ‘Le joueur n’est pas là’. Je trouvais cela étrange. J’ai pris mon téléphone mais je n’ai pu joindre personne. Jusqu’à ce que je reçoive un appel entrant du président de Galatasaray. Désolé, nous avons accepté une offre du Club de Bruges, Mbaye a opté pour ce club’ m’a-t-il annoncé. Je ne comprenais pas. Entre-temps, j’ai appris que le joueur avait été emmené avec une veste sur la tête. Alors oui, alors je commence à me poser des questions… ».



Si en aucun cas il s’agit d’une “déclaration de guerre” à l’égard du Club de Bruges, Michael Verschueren estime que la démarche n’est à tout le moins pas très éthique et fair-play. “Si Bruges savait qu’Anderlecht avait un accord, c’est vraiment regrettable. A leur place, je n’aurais pas agi comme ça. Nous sommes souvent ensemble à la Pro League. (…) Nous devons éviter que nos plans fuitent dans la presse. C’est pourquoi nous travaillons en interne aussi avec des noms de code. Si le projet Kompany avait fuité, Bart Verhaeghe l’aurait peut-être voulu à Bruges ».



Du côté brugeois, on réagi très sereinement et on affirme qu’il n’y avait pas d’accord avec Anderlecht. Ni avec le joueur, ni avec Galatasaray, ni avec l’entourage. “Business is business”.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos