Transferts de fonds Banque-Orange money : Orange finances mobiles Sénégal et La banque agricole se liguent

Rédigé par leral.net le Jeudi 22 Juin 2023 à 22:34 | | 0 commentaire(s)|

Ce partenariat arrive dans un contexte où le secteur du mobile money connait un dynamisme sans précédent, participant activement à l’inclusion financière au Sénégal.



« Toujours dans le but de renforcer notre engagement à faciliter les échanges financiers, ce nouveau partenariat offre aux clients de la simplicité, de l’instantanéité, de l’accessibilité, de la sécurité mais également de la fiabilité sur toutes leurs transactions », confie le directeur général de Ofms.



Pour Cheikh Tidiane Sarr, La banque agricole adresse une bonne partie de la population au Sénégal qui est parfois dans des zones reculées, avec une certaine distance des points bancaires.



En ce sens, le patron de Ofms souligne que ce nouveau service permettra aux clients de La Banque Agricole de pouvoir transférer de l’argent de leurs comptes bancaires vers leurs comptes de monnaie électronique ouvert chez Orange finances mobiles Sénégal.



Il permettra également aux clients et partenaires de Orange finances mobiles Sénégal de pouvoir transférer de l’argent de leurs comptes de monnaie électronique vers leurs comptes bancaires ouverts auprès de La Banque Agricole.



« Dès la souscription gratuite auprès du gestionnaire de compte, les clients et partenaires Orange money pourront bénéficier du service en toute simplicité, à partir de l’application Orange Money à tout moment 24H/7J », précise Orange finances mobiles Sénégal.



Dans le cadre de notre mission, dit Cheikh Tidiane Sarr, on travaille à digitaliser, raccourcir les distances, finalement on ramène la banque dans le téléphone pour permettre, par exemple, au paysan, à la femme qui vend du poisson de rapatrier les fonds de son compte bancaire à son compte Orange money pour faire les différentes transactions.



Ce service leur permet aussi de récupérer les encaissements de la journée de travail à partir de leurs comptes Orange money et ensuite les déposer directement dans leurs comptes bancaires respectifs.



A l’en croire, ce partenariat vient renfoncer davantage l’offre de rechargement bancaire, avec déjà plus de 10 banques et institutions de microfinance qui ont fait confiance à Orange Money.



Pour sa part, le directeur général de La banque agricole rappelle qu’ils se sont engagés dans un processus de digitalisation et de modernisation de leurs « process ».



Dans ce sens, Cheikh Ahmed Tidiane Ba fait savoir qu’il serait intéressant que la « banque to Wallet » fonctionne. A ce titre, il souligne que Orange money est un « excellent partenaire », raison pour laquelle, dit-il, la signature de ce partenariat est actée pour permettre aux deux parties de travailler ensemble pour le bénéfice des clients.



« Nous avons un réseau très dense partout au Sénégal et je pense que Orange money pourrait en bénéficier », explique Cheikh Ahmed Tidiane Ba.



Pour lui, les gens font presque tout maintenant avec leurs téléphones (encaissements, paiements, transferts de fonds etc), raison pour laquelle, confie enfin l’ex directeur général de la Caisse des dépôts et consignations (Cdc), ils sont obligés de faire avec.



Bassirou MBAYE









Source : Orange finances mobiles Sénégal (Ofms), « acteur majeur de l’écosystème des services financiers numériques », s’allie avec un « partenaire stratégique » qui est La banque agricole (Lba) dans le but d’étendre sa palette de services et la rendre accessible à tous.Source : https://www.lejecos.com/Transferts-de-fonds-Banque...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook