Transformation et trafic de drogues dures, blanchiment de capitaux… : Un labo à Ouakam démentelé à Ouakam

Rédigé par leral.net le Lundi 24 Octobre 2022 à 11:56

L’Office central pour la répression du trafic illicite des stupéfiants (Ocrtis) a démantelé à Ouakam un ‘’labo’’ qui transformait et trafiquait de drogues dures. Selon ‘’Libération’’, de la poudre de cocaïne, des pierres de crack, de l’héroïne ont été saisies lors d’une perquisition.



D’après le journal, le Nigérian Ndubuisi Wachucku alias Daddy est le cerveau du vaste trafic. Il fournissait plusieurs revendeurs à Dakar et blanchissait une partie de son argent dans une bambinerie gérée par son épouse qui est en fuite.



Arrêté en même temps que lui, ajoutent nos confrères, son assistant Ruben Durwaku avoue avoir été condamné pour trafic de drogue en 2019 avant de bénéficier d’une grâce. Informé de l’arrestation de son patron, Ibrahima Dabo, un dealer établi à la Médina, tente de corrompre la division opérationnelle de l’Ocrtis avant de se faire arrêter.



Ousmane Wade