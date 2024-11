Transhumance à Podor : Des poulains ont « poignardé » leurs mentors C’est clair que la politique et la morale ne font pas forcément bon ménage. Mais, on se disait, tout naïfs, qu’il y a une ligne rouge que les uns et les autres ne sauraient franchir. Malheureusement, on a trop cru en la capacité de l’homo senegalensis à rester fidèle aux principes.



Dimanche 10 Novembre 2024

La preuve par Djiby Sy, inspecteur des impôts et domaines, homme politique originaire de Oréfondé, dans le département de Matam. Ce dernier, fidèle parmi les fidèles de Farba Ngom, député sortant et maire des Agnams, du temps de la splendeur de Benno Bokk Yakaar, après avoir tout obtenu de lui, a lâché son désormais ancien bienfaiteur pour rejoindre le Pastef de Ousmane Sonko. Là est le moins grave. Non content d’avoir transhumé, Sy a, en effet, menacé tous les jeunes de Oréfondé qui avaient été recrutés dans les programmes de l’Etat comme le Fera, la Sonaged, Xeyu Ndaw Gni et qui seraient tentés de voter contre le Pastef de perdre leurs emplois.



Matam n’a pas le monopole des trahisons. Amadou Niang, également inspecteur des impôts et domaines, maire de Dodel et proche de Abdoulaye Daouda Diallo, a quitté ce dernier pour se ranger derrière Ousmane Sonko. Nommé Coordonnateur de l’Inspection générale des Finances au ministère des Finances et du Budget avec le soutien de Abdoulaye Daouda Diallo, il vient de lui tourner le dos. Après tout ce que Add a fait pour lui et pour tant d’autres en terme de promotion etc ….



Oumar Baba Bâ, maire de Guédé Village, toujours à l’ombre de Cheikh Oumar Anne, a quitté ce dernier pour appeler à voter Pastef après avoir occupé différentes fonctions à la Primature, sous Amadou Bâ, avec le coup de pouce de Cheikh Oumar Anne. Ce dernier n’est pas au bout de ses surprises. Son fidèle, Harouna Gallo Bâ, député de l’Assemblée dissoute, fort de son principe de vie qui veut qu’on…ne s’oppose pas à un pouvoir si on est acteur de développement, vient de tout lâcher pour Pastef.



Maire de Gamadji Saré, il le doit à la générosité de Thierno de N’Dioum, et responsable national des éleveurs, il a eu toutes les occasions d’aider l’élevage qui, en 2024, continue de voir des milliers de litres de lait déversés dans la nature, faute de structures de conservation et de transformation.



Directeur général de l’Agetip et maire de Niandane depuis le régime de Wade, El Hadj Malick Gaye a tout plaqué pour se ranger derrière Ousmane Sonko et le Pastef.



Sans base réelle et habitués à entretenir des conflits dans les formations où ils militent le temps de perdre de leurs privilèges, ces transhumants éternels notés un peu partout à travers le pays risquent d’amener dans Pastef leurs mauvaises habitudes.



Forts dans l’art de diviser, ils risquent d’être les facteurs de conflits entre Sonko et Diomaye, après l’avoir été dans la relation Macky-Amadou Bâ. Sauf si Sonko et Diomaye trouvent l’intelligence d’utiliser ce bois mort sans leur faire de la place dans leur pouvoir, une fois la majorité acquise.

Abou KANE



Abou KANE
Ousmane Wade