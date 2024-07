Transhumance politique : Malado Sow quitte le Pds pour le parti Pastef Malado Sow et le Parti démocratique sénégalais (Pds) ont mis fin à leur collaboration. Ancienne responsable politique du Pds en Angleterre, Malado Sow a décidé de rejoindre le parti au pouvoir, Pastef, selon le journal «Le Quotidien». «Je ne suis plus membre du Pds», a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse. Cette décision marque la fin de sa relation avec le parti de Me Abdoulaye Wade, qu'elle avait rejoint en 2010.

Rédigé par leral.net le Jeudi 11 Juillet 2024 à 10:29 | | 0 commentaire(s)|

Malado Sow a pris cette décision après plusieurs rencontres avec Ousmane Sonko, Premier ministre et président du Pastef. Elle insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas de transhumance politique. «J’ai décidé de divorcer d’avec le Pds parce que je veux quelque chose de concret. Le programme du parti Pastef est destiné à la jeunesse. J’ai toujours œuvré dans le social pour la jeunesse. Je lui tends mes bras pour travailler avec Ousmane Sonko», a-t-elle expliqué.



Elle a ajouté : «Je crois en son projet qui est orienté vers la jeunesse. Il croit en l’agriculture et en l’élevage qui peuvent permettre de créer des emplois»



Et selon le journal, Malado Sow appelle les jeunes à faire preuve de patience pour atteindre les objectifs du Pastef. Elle n'a pas caché sa déception face à la gestion de la commune de Médina, soulignant que «rien n’a changé» et que les routes sont en mauvais état. Elle a exprimé sa conviction que le prochain maire de la commune sera issu des rangs du Pastef .



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook