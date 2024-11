Transhumance transfrontalière: L’appel du pied de Robert Bourgi !

Invité de l'émission Grand Jury sur Rfm, l'avocat franco-sénégalais, Robert Bourgi est en train de remuer ciel « médiatique » et terre « diplomatique », pour s’inviter dans les bonnes grâces du pouvoir Diomaye-Sonko. En écoutant cet activiste international, la plupart des auditeurs se sont offusqués de colère. Un triste constat du quotidien « Le Témoin » : chaque phrase de Robert Bourgi à l’endroit du président de la République Bassirou Diomaye Faye et de son Premier ministre Ousmane Sonko est enrobée… d’un appel du pied.



Une sorte de tentative de transhumance transfrontalière d’un vrai ressortissant français, qui veut migrer vers les prairies gazières et pétrolières du Sénégal. Après avoir côtoyé plusieurs chefs d’Etat africains Houphouët Boigny, Omar Bongo, Sassou Nguesso, Laurent Gbagbo, Blaise Compaoré, Alassane Ouattara, Idriss Deby, Abdou Diouf Abdoulaye Wade, Macky Sall et autres, l’avocat français en l’occurrence Robert Bourgi, ne compte pas ranger sa robe d’influence sur terre sans partager le pauvre « Thiébou-Dieune » avec ses petits-enfants (Diomaye et Sonko). En tout cas, si un « monsieur-Casamance » qui fut le grand pourfendeur d'Ousmane Sonko, a réussi la prouesse de « re » fréquenter le Palais et la Primature, pourquoi pas Robert Bourgi ? Un seul et unique conseil d’ami du quotidien « Le Témoin » aux autorités de Pastef : Attention aux mauvaises fréquentations !



LeTémoin