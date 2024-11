Transhumance vers Pastef: Diouf Sarr n’est pas dans le troupeau et appelle à voter utile C’est la saison de la transhumance. Tel du bétail avide de vertes prairies, les bêtes politiques se précipitent bille en tête vers le nouveau régime. Ces actes ignobles d’allégeance, d’une incongruité déconcertante, qu’aucune logique politique ne justifie sinon par l’opportunisme pur ou un sauve-qui-peut pour échapper à la traque des dignitaires de l’ancien régime.

Dans ce contexte, les rumeurs et la désinformation constituent le lit de la manipulation. Les moindres actes et même les silences sont interprétés de manière tendancieuse. S’il est vrai que certains pontes du régime de Macky Sall se bousculent au portillon de PASTEF, d’autres gardent leurs convictions et leur dignité.



En effet, de fausses informations font état de négociations entre Abdoulaye Diouf Sarr et Ousmane Sonko. Renseignements pris, cela s’est avéré faux. Selon les proches de l’ancien ministre de la Santé, aucune négociation en vue d’un ralliement, ni de jour ni de nuit, n’est engagée entre lui et le président du PASTEF. Mais ils disent connaître parfaitement ceux qui ont vehiculé cette fausse information. Qu’est-ce qui explique alors le silence de l’ancien ministre de la Santé ?



« Le silence observé par Diouf Sarr depuis l’annonce de son depart de l’APR en protestation des investitures partisanes, est guidé par le choix de rester en retrait afin de pouvoir donner une autre orientation à sa trajectoire politique après les élections législatives », répondent nos interlocuteurs.



Ce retrait, ajoutent -ils, ne signifie nullement une inaction. Loin s’en faut. Diouf Sarr et ses partisans comptent voter utile. En plus clair, ils voteront à Dakar pour l’inter-coalition ou une coalition de l’opposition, précisent nos interlocuteurs.



Voilà qui est clair. Cette mise au point ne laisse plus aucune place à la désinformation et à la manipulation.



(Source : ANN)



