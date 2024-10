Transition énergétique et plaidoyer climatique : L'URAC et CAJUST forment les journalistes des radios communautaires Dans un contexte marqué par l'urgence climatique, le CAJUST (Citoyen Actif pour la Justice Sociale) et l'Union des Radios Communautaires (URAC), ont organisé, à Dakar, une session de renforcement de capacités destinée aux journalistes des régions de Fatick, Thiès et Saint-Louis. Cette formation, visant à informer et sensibiliser sur les thématiques de la transition énergétique et du changement climatique, a également abordé des sujets tels que le contenu local, la communication, les techniques de plaidoyer et l'intégration de la dimension genre.

L’objectif principal de cette initiative est d’équiper les journalistes avec les outils et les connaissances nécessaires, pour mieux communiquer sur ces thématiques cruciales. Le vice-président de l'URAC, Souleymane Mboup, a souligné l'importance de ce partenariat avec CAJUST, en déclarant. " Aujourd'hui, on est là dans le cadre d'un partenariat avec CAJUST, citoyen actif pour la justice sociale, pour renforcer les capacités de nos journalistes sur les questions de changement climatique et de transition énergétique ", a-t-il dit.



M. Mboup a insisté sur la complexité technique des sujets abordés, précisant que les journalistes locaux avaient besoin de davantage d'informations et de compétences pour bien les couvrir. " Cet atelier regroupe les radios de la région de Fatick, de Thiès et de Saint-Louis, pour leur permettre d'avoir suffisamment d'informations sur les questions de changement climatique et de transition énergétique, parce qu'on voulait savoir ce que sont ces questions assez techniques ", a-t-il expliqué. Il a également fait remarquer que l'inclusion de ces thèmes dans les programmes des radios communautaires, est essentielle pour sensibiliser les citoyens et soutenir les politiques publiques en faveur d’une transition vers des énergies propres.



Il a souligné que CAJUST intervient de manière ciblée, mais que la collaboration avec d’autres partenaires permettrait d’élargir cette initiative à d'autres radios. " Mais si aujourd'hui on arrive avec d'autres partenaires, on pourra étendre, en tout cas, à enrôler d'autres radios, parce que les questions de changement climatique sont des questions importantes ", a-t-il précisé, ajoutant que " les questions de changement énergétique, c'est de nouveaux thèmes. Je pense que toutes les radios devraient pouvoir en tout cas y aborder, mais encore faudrait-il que leur compétence soit renforcée là-dessus ".



Demba Seydy, directeur des programmes de CAJUST, a quant à lui rappelé les défis auxquels fait face le Sénégal. Il a mentionné l'ampleur des effets du changement climatique, qui se manifestent par l’érosion côtière, l’avancée de la mer, la désertification et la perte de biodiversité. Selon lui, ces transformations constituent une menace directe pour l’humanité et nécessitent une action rapide : " Le changement climatique se traduit aujourd'hui par un réchauffement de la planète, que nous ressentons à divers effets, que ce soit l'érosion côtière, l'avancée de la mer, la désertification forte et d'autres formes, y compris bien sûr la disparition de plusieurs espèces ", a-t-il déclaré.



Pour répondre à ces défis, CAJUST a choisi de travailler avec l'URAC pour sensibiliser au niveau communautaire, en diffusant des informations scientifiquement validées. " De sorte que l'URAC constitue aujourd'hui pour nous, une porte d'entrée, mais l'idée pour nous, est qu'au niveau communautaire, toutes ces radios puissent avoir des productions de qualité, avec des données, bien sûr, scientifiques ", a-t-il ajouté.



Cette session de renforcement vise non seulement à sensibiliser les populations locales, mais aussi, à faire de la transition énergétique, un sujet d'intérêt public. Selon M. Seydy, les outils et les connaissances partagés permettront aux journalistes, de transmettre ces informations dans les langues locales, pour toucher efficacement les différentes communautés. " Ce qui est attendu, c'est qu'à travers les outils que nous fournirons à l'ensemble de ces journalistes ou animateurs des radios communautaires, ils puissent traduire ce message dans les langues les plus adaptées, en fonction de chaque zone, pour que les populations puissent comprendre d'abord les enjeux ", a-t-il expliqué.



L’initiative de CAJUST et de l’URAC s’inscrit dans une démarche globale, visant à préparer les communautés locales aux défis climatiques et à la transition énergétique, tout en renforçant les capacités des journalistes communautaires. Grâce à cette session, les journalistes sont désormais mieux outillés pour sensibiliser et informer les citoyens, les encourageant à adopter des pratiques durables et à participer activement aux efforts de transition vers des énergies renouvelables.













Birame Khary Ndaw



