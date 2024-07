Transparence: La nouvelle démarche du ministère des Pêches

C’est une nouvelle démarche de transparence dans le secteur de la pêche, entreprise par les nouvelles autorités. « Pour une gouvernance transparente, le ministère des Pêches, des Infrastructures maritimes et portuaires, à travers la Direction de la Protection et de la Surveillance des pêches (Dpsp), a pris l’initiative, de désormais porter à l’attention du public, les chiffres concernant le nombre de navires de pêche arraisonnés et le montant des amendes qui seront versées au Trésor public », indique un communiqué du ministère, parcouru par "Bes Bi".



Le département dirigé par Fatou Diouf, entend ainsi informer sur les actions entreprises par la Dpsp, pour « lutter efficacement contre la pêche Illicite non déclarée et non règlementée (Inn) et surtout, préserver les ressources halieutiques dans les eaux sous juridiction sénégalaise ». Pour joindre l’acte à la parole, l’autorité en charge du secteur informe que « de janvier à juillet 2024, 24 navires de pêche ont été arraisonnés pour diverses infractions, notamment pour pêche en zone interdite, transbordement illégal de produits de pêche, pêche sans autorisation, non détention de licence de pêche à bord et pêche et détention d’espèces immatures ».