Transparency international épingle le Sénégal: le gouvenernent, le parlement, la police, la justice …parmi les secteurs les plus corrompus (Document) Transparency international a dévoilé ce jeudi son rapport 2019 sur l’état de la corruption dans le monde. L'Afrique reste encore le continent où l’indice de la corruption est plus élevé. Plus de la moitié des citoyens interrogés dans 35 pays africains pensent que la corruption s'aggrave dans leur pays. 59% des personnes interrogées pensent que leur gouvernement s’attaque mal à la corruption. Au Sénégal, le gouvernement (présidence de la République et la Primature), le Parlement sont en tête d’affiche.

