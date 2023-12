Transplantation rénale: La « colère » du ministre Dr. Marie Khémesse Ngom

Il y a une dizaine de jours, les brillants médecins-chirurgiens du Consortium composé de l’Hôpital Aristide Le Dantec et de l’Hôpital militaire de Ouakam (Hmo), ont réussi le miracle d’effectuer trois transplantations rénales. Ce grand progrès de l’expertise sénégalaise en matière de chirurgie, a été salué par le monde entier. Malheureusement la ministre de la Santé, Dr. Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a été la grande absente de ce jour de gloire pour la chirurgie sénégalaise, puisqu’elle était en mission à Lusaka (Zambie).



Elle aurait souhaité être à Dakar pour coordonner avec les équipes médicales Dantec/Hmo, cette grande première médicale et, au finish, en faire une récupération « politique » ou un tintamarre médiatique. Hélas pour elle ! « Le Témoin » quotidien a en tout cas appris que la ministre de la Santé Dr. Marie Khemesse Ngom a eu du mal à digérer le fait que l’opération rénale ait été réalisée à son insu.



Autrement dit, à ses yeux, souligne "Le Témoin", il s’agit d’un coup de poignard d’« excellence » dans le dos de la tutelle, car, durant plusieurs jours, il n’y en a eu que pour les brillants professeurs et médecins qui ont réalisé cette prouesse et aussi, pour la directrice de l’hôpital militaire de Ouakam. Personne, aucun média n’a parlé de la pauvre ministre de la Santé, qui était à l’autre bout du continent. Souhaitons que l’agrément autorisant la transplantation rénale à ce consortium d’hôpitaux (Dantec/Hmo), ne soit pas « retiré » à nos brillants chirurgiens par Dr. Marie Khemesse Ngom Ndiaye, très en…colère !