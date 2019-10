Transport-Dakar Dem Dikk: Le tarif Dakar-Thiès connait une hausse

Lundi 28 Octobre 2019

Me Moussa Diop, Directeur général de Dakar Dem Dikk (DDD) a annoncé une augmentation de 500 FCFA du tarif Dakar-Thiès- Dakar, qui était initialement fixé à 1.500 FCFA.



"À l'attention de notre fidèle clientèle, a la suite d'une étude plus exhaustive des conditions d'exploitation des nouveaux bus acquis par la société, un réajustement tarifaire s'impose à compter du mois de novembre 2019 sur plusieurs lignes interurbaines", fait-il savoir.



"À cet effet, le tarif Dakar-Thiès-Dakar est réajusté à 2000 FCFA à l'aller-simple à compter du 02 novembre 2019 pour des impératifs de gestion", a indiqué le Directeur général de DDD.

