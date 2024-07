Transport Intra-Urbain-Aftu réclame la tête du DG du Cetud : « Thierno Birahim Aw veut sacrifier Aftu pour amener un troisième opérateur » Face à la presse ce vendredi, l'Association de Financement des Transports Urbains (Aftu) a vigoureusement dénoncé l'intention du directeur du Conseil exécutif des transports urbains de Dakar (Cetud), Thierno Ibrahim Aw, d’éliminer les bus Tata du corridor du Bus Rapid Transit (BRT). Selon EnQuête qui refile l’info, L'Aftu, après avoir boycotté une réunion convoquée par le Cetud la semaine dernière, a annoncé qu’elle ne participera plus à aucune réunion de cette structure tant qu'elle sera dirigée par M. Aw.

Selon Momar Diagne, vice-président du Groupement d'Intérêt Économique (GIE) Diapalanté et membre du Conseil d'administration de l'Aftu, le directeur général du Cetud est en train de semer la concurrence entre les opérateurs, ce qui n’a jamais eu lieu auparavant. « Nous sommes actionnaires du BRT, donc nous ne pouvons pas le concurrencer », a-t-il souligné.



D'après M. Diagne, le directeur général du Cetud souhaite évincer l'Aftu pour placer son propre opérateur. « Tout cela est une trahison », a-t-il affirmé. Il a ajouté que l'objectif de Thierno Birahim Aw est de donner le réseau de l'Aftu à son opérateur personnel.



« Cet opérateur, c'est lui qui l'a introduit au Sénégal, à l'insu de son ministre de tutelle de l'époque, qui l'avait dénoncé à Diamniadio. Ce ministre a été limogé une semaine après, après avoir juré que cet opérateur ne fonctionnerait pas au Sénégal, car il y a assez de compétences locales », a-t-il accusé.



Selon le journal, M. Diagne a également indiqué que le directeur général du Cetud souhaite déplacer les lignes de l'Aftu passant par les Parcelles Assainies pour les placer sur la route nationale et la VDN3, au profit de son opérateur. « Nous refusons et refuserons jusqu'à notre dernier souffle. Nous ne serons pas les agneaux du sacrifice. Que cela soit très clair. Il perd son temps. Nous sommes des Sénégalais, nous avons investi notre argent dans ce secteur, et l'Aftu est une réussite. Ce n’est pas M. Aw qui a instauré ce projet, il l'a trouvé en place et il a son plan pour liquider l'Aftu, mais nous ne l’accepterons pas », a averti Momar Diagne.



D’après lui, Thierno Ibrahim Aw a échoué dans les deux projets visant à résoudre le problème de la mobilité à Dakar et du transport. « L’État sait qu’il a échoué, car le problème persiste. Il veut sacrifier l'Aftu pour introduire un troisième opérateur. Le réseau de transport en commun ce sont des éléphants blancs. Il mène des enquêtes depuis 2021, y compris dans nos terminus et notre réseau. J’ai des preuves avec moi », a accusé le vice-président du GIE Diapalanté.



Dans le même ordre d'idées, l'Aftu invite le président de la République à régler ce problème immédiatement. « Le transport est un maillon essentiel de notre économie et les nouvelles autorités en sont conscientes. J'ai vu leur projet, ils ont un plan directeur pour le transport. C’est pourquoi nous les invitons à le mettre en œuvre et à laisser tomber le projet des éléphants blancs », a-t-il déclaré.



El Hadj Mouhamadou Ndoye, président du GIE Dimbalanté et vice-président de la commission de l'Aftu, a rappelé que leur réseau compte 95 opérateurs et transporte plus de 35 millions de passagers par mois.



