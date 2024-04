Transport : Le bilan s’alourdit avec14 morts et plusieurs blessés dans l’accident à Koungheul

Le drame est survenu hier vers 19 h, à hauteur du village de Yamong, situé à quelques kilomètres Koungheul. A l’origine de cet accident, l’éclatement du pneu avant droit d’un bus en provenance de Dakar et en partance pour Kédougou.



9 passagers sont décédés sur le coup, au moment où les sapeurs-pompiers de la ville faisaient leur intervention. Sur la cinquantaine de blessés évacués vers l’hôpital Thierno Birahim Ndao, 5 décéderont ensuite, portant le bilan à 14 personnes décédées et une quarantaine de blessés, rapporte "Le Témoin".

