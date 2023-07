Transport: Les chauffeurs des bus « TATA » en grève Rédigé par leral.net le Lundi 24 Juillet 2023 à 11:50 | | 0 commentaire(s)|

Les chauffeurs des transports AFTU ont décidé d’aller en grève lundi, mardi et mercredi prochains. Dans cette lutte, le syndicat national des transports routiers du Sénégal affilié à la SNTS a décidé d’accompagner ces chauffeurs dans leurs revendications qui tournent principalement autour : du statut des chauffeurs, de la revalorisation des salaires et des conditions […] Les chauffeurs des transports AFTU ont décidé d’aller en grève lundi, mardi et mercredi prochains. Dans cette lutte, le syndicat national des transports routiers du Sénégal affilié à la SNTS a décidé d’accompagner ces chauffeurs dans leurs revendications qui tournent principalement autour : du statut des chauffeurs, de la revalorisation des salaires et des conditions de travail précaires auxquelles ils sont constamment contraints dans ce secteur.



Source : https://lesoleil.sn/transport-les-chauffeurs-des-b...

