Transport/Tabaski 2024 : El Malick Ndiaye soulage les usagers avec des bus DDD et des tarifs abordables À la veille de la fête de Tabaski, les usagers affichent désormais un sourire radieux grâce aux initiatives du ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et Aériens, El Malick Ndiaye. Ce dernier a mis à disposition des bus Dakar Dem Dikk (DDD) pour faciliter les déplacements vers les autres régions du pays, et ce, à des prix accessibles à tous et les voyageurs peuvent rejoindre leur destination en toute sérénité.

Rédigé par leral.net le Dimanche 16 Juin 2024 à 00:23 | | 0 commentaire(s)|

Ce samedi 15 juin 2024, le ministre s'est rendu personnellement à la Gare des Beaux Maraîchers de Pikine pour veiller au respect des tarifs fixés et empêcher toute tentative de hausse des prix de transport. Des forces de sécurité (FDS) ont également été déployées pour surveiller la situation et garantir une application stricte des mesures.



Suite à l'annonce d'une série de mesures visant à contrer toute augmentation des tarifs de transport durant la période de Tabaski, le ministre a effectué des visites dans plusieurs gares routières pour s'assurer de la mise en œuvre de ces décisions.



« Face à une augmentation considérable des tarifs, nous avons coordonné avec les ministres de l'Intérieur et des Forces Armées pour contrôler les prix et trouver des conducteurs. Le directeur de Dakar Dem Dikk a mobilisé une centaine de bus pour l'occasion », a déclaré El Malick Ndiaye.



Pour renforcer la flotte de bus, le Ministère des Forces Armées a fourni des chauffeurs supplémentaires. « Le ministre des Forces Armées nous a dépanné avec plusieurs chauffeurs de l’armée et de la gendarmerie. Il y a toujours des départs à Liberté 5, parce que Dakar Dem Dikk a commencé ses opérations depuis 48 heures. Beaucoup de citoyens sont déjà chez eux, et nous continuerons jusqu’à demain (dimanche 16 juin) », a ajouté le ministre.



Avec le déploiement de 100 bus par Dakar Dem Dikk à l’occasion de la Tabaski, les voyageurs affluent à la gare des Beaux Maraîchers. Les tarifs sont les suivants : Ziguinchor 9.000 FCFA, Tambacounda 9.000 FCFA, Kédougou 12.000 FCFA, Kolda 9.000 FCFA, Saint Louis 5.000 FCFA, Touba 4.000 FCFA, Kaolack 4.000 FCFA et Diourbel 3.000 FCFA ?



Ces prix attractifs réjouissent les voyageurs, à l’instar de Mame Diara Rassoul Faye, qui se rend à Nguékhokhe, dans la région de Kaolack. « Nous remercions Dieu. Cela fait longtemps que je prends le bus DDD à Liberté 5. Cette mesure est nouvelle et très noble. Avec les autres bus, les tarifs sont excessivement chers. Un minibus coûte 15.000 FCFA pour le voyage, ce qui est inaccessible pour beaucoup », a-t-elle confié.



Bien que cette mesure soit conjoncturelle, le ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et Aériens promet de travailler sans relâche pour trouver des solutions durables. L'objectif est d'organiser le transport au Sénégal de manière à ce que les tarifs soient homologués et que les citoyens soient soulagés de certaines difficultés.



Birame Khary Ndaw



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook