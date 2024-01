Transport aérien : L’aéroport de Ziguinchor réceptionné le 15 février prochain Rédigé par leral.net le Jeudi 18 Janvier 2024 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

Le Premier Ministre, Amadou Bâ a visité mercredi, le chantier de l’aéroport de Ziguinchor en totale reconstruction depuis 2022. Cette infrastructure qui a coûté plus de 20 milliards FCfa à l’État du Sénégal, va être réceptionnée le 15 février prochain. ZIGUINCHOR– Au dernier jour de sa tournée économique dans le Sud du pays (du […] Le Premier Ministre, Amadou Bâ a visité mercredi le chantier de l’aéroport de Ziguinchor en totale reconstruction depuis 2022. Cette infrastructure qui a coûté plus de 20 milliards F Cfa à l’État du Sénégal va être réceptionnée le 15 février prochain. ZIGUINCHOR– Au dernier jour de sa tournée économique dans le Sud du pays (du 14 au 17 février), le Premier Ministre a consacré sa première étape à la visite du chantier de l’aéroport de Ziguinchor où il est arrivé à vers 13 heures passées. Sur place, Amadou Bâ accueilli par le directeur général de l’Aéroport international Blaise Diagne de Diass (Aibd) et sa délégation a eu droit à des explications détaillées sur le projet. Une plateforme aéroportuaire qui répond aux normes internationales, avec une piste élargie à 2500m2 de catégorie 4C pouvant accueillir des avions de types Airbus. L’aéroport de Ziguinchor dont les travaux ont démarré en 2022 dispose d’une nouvelle tour de contrôle passée de 14 à 17 mètres de hauteur entièrement construite avec un système d’ascenseur, d’un nouveau salon d’honneur doté d’un espace présidentiel avec toutes les normes de sécurité, d’un cabinet ministériel et d’une base logistique dédiée à l’armée qui se charge en permanence de sa sécurité. Ainsi, Abdoulaye Dièye a profité de la visite du PM pour annoncer la réception de l’aéroport de Ziguinchor. D’après le DG de l’Aibd Sa, cette infrastructure sera mise en service dans les semaines qui viennent. « D’ici le 15 février 2024, l’aéroport pourra être réceptionné. Nous avons demandé à l’entreprise d’accélérer les travaux pour pouvoir être dans les délais », a dit Abdoulaye Dièye en présence du Premier Ministre Amadou Bâ. Après cette étape, cap sur Cap-Skirring, dans le département d’Oussouye. Sur cet axe, le Premier Ministre a fait escale à Nyassia où il été accueilli par des administrés de cette commune dirigée par le maire Justine Manga. Ici, les populations lui ont fait part de leur principale doléance: la construction de la piste Nyassia-Kaguitte d’un linéaire de moins de 20 kilomètres. Prenant la parole à la suite de la première magistrate de la commune de Ziguinchor, le Premier Ministre les a rassurés affirmant que beaucoup de routes de la Casamance vont être réalisées dans le cadre du programme spécial de désenclavement. La délégation du Premier Ministre a ensuite été reçue par le roi d’Oussouye, sa majesté Sibiloumbaye Diédhiou avant de terminer sa tournée économique au Cap-Skirring où elle s’est envolée pour Dakar. Gaustin DIATTA (Correspondant)



Source : https://lesoleil.sn/transport-aerien-laeroport-de-...

