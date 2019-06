Transport aérien : Air Sénégal se dote d’un nouvel avion, A319 Air Sénégal augmente sa flotte. La compagnie nationale s’est dotée d’un nouvel avion. Il s’agit d’un A319 qui devra assurer la desserte entre Dakar et la sous-région. C’est ce qu’a annoncé le nouveau Directeur général, Ibrahima Kane, hier, à l’occasion d’une cérémonie dans le cadre du programme ‘’100 jours’’.

Rédigé par leral.net le Samedi 1 Juin 2019 à 10:11 | | 0 commentaire(s)|

Le nouveau patron de la compagnie sénégalaise a annoncé, dans le même temps, la baisse des tarifs entre Dakar et Paris, mais également entre la capitale sénégalaise et les pays de la sous-région. Il a, par ailleurs, réitéré l’engagement de la compagnie à œuvrer à renforcer la sécurité aéroportuaire, entre autres.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos