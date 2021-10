Transport aérien: Le Sénégal lève toutes les restrictions

Rédigé par leral.net le Jeudi 7 Octobre 2021 à 22:10 | | 0 commentaire(s)|

Le Ministre du Tourisme et des Transports aériens, Alioune Sarr, informe l’opinion nationale et internationale de la signature de la circulaire numéro 1562 en date du 28 septembre 2021, abrogeant et remplaçant la circulaire N°1386/MTTA/ANACIM/DG du 1er septembre 2021, relative aux conditions de prise de trafic des compagnies aériennes, desservant le Sénégal.



En plus clair, la nouvelle mesure « consacre la levée des restrictions qui pesaient sur les voyageurs à destination du Sénégal et marque ainsi, la réouverture de nos frontières aériennes à tous les passagers à la seule condition de présenter un Test RT- PCR Covid 19 négatif, datant de moins de cinq (5) jours, délivrés par des services compétents », précise Alioune Sarr.



Par conséquent, a-t-il indiqué, « les compagnies aériennes dont les programmes d’exploitation ont été approuvés par l’autorité de l’aviation civile [Anacim] ou qui disposent d’une autorisation ponctuelle, sont autorisées à embarquer et débarquer leurs passagers sur présentation d’un test RT-PCR Covid-19 négatif, datant de moins de cinq (5) jours dument délivrés par les services compétents ».



En vue d’endiguer la propagation du Coronavirus, le Sénégal avait pris des mesures de restrictions au niveau de ses frontières aériennes et terrestres.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos