Transport des vivres : Mansour Faye pas inquiété Le ministre du Développement communautaire et de l’Equité sociale peut continuer tranquillement la distribution des denrées alimentaires, dans les meilleurs délais. C’est en tout cas ce que lui a demandé le président de la République, hier, en réunion du Conseil des ministres.

Jeudi 16 Avril 2020

« Le Président a notamment demandé au ministre du Développement communautaire, en rapport avec le ministre des Forces armées et le ministre de l’Intérieur, de veiller à l’acheminement rapide à destination et à la distribution, dans les meilleures conditions, par des commissions créées au niveau territorial, des dotations alimentaires », écrit, en effet, "Le Témoin".



Soulignant que le chef de l’Etat, a aussi insisté sur la nécessité de déployer l’assistance de l’Etat aux Sénégalais de la Diaspora touchés par la pandémie.

