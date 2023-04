Transport en commun: Des sacs de riz à la place des « Versailles »

Au lendemain de l’accident tragique de Sikilo (Kaffrine) ayant provoqué 42 morts, le président de la République Macky Sall avait fait prendre une vingtaine de mesures censées lutter contre l’insécurité routière et les accidents de la route. Parmi celles-ci à effet immédiat, rappelle « Le Témoin » quotidien, la limitation de vitesse à 90 km/heure maximum des véhicules de transport public, l’arrêt de l’importation et du rechapage des pneus d’occasion, l’interdiction de circuler des véhicules de transport public de voyageurs sur les routes interurbaines entre 23 heures et 5 heures, la suppression des sièges ou chaises supplémentaires dites « Versailles », etc.



Trois mois après cet accident, pratiquement aucune de mesures dites fortes, n’a été appliquée dans toute sa rigueur. Il est vrai qu’au départ, certains chauffeurs semblent respecter les voyages et autres départs nocturnes entre 23 h et 5 heures du matin et la suppression des « Versailles ». Justement, cette mesure dite « Versailles » est comme une loi, puisqu’elle est faite pour être contournée.



Tenez ! La plupart des voyageurs ont constaté qu’effectivement, les chaises supplémentaires « Versailles » ont été démontées des cars et bus de transport en commun (Ndiaga Ndiaye, cars rapides, autobus etc.). Malheureusement, en lieu et place des » Versailles », les chauffeurs véreux et inconscients y superposent des bagages et autres sacs de riz pour combler le vide. Une véritable ruse, histoire de compenser ce qu’ils qualifient de manque à gagner. Pis, des bagages et sacs de riz à bord ne font qu’alourdir ou surcharger les véhicules. Un état de fait très dangereux qui rappelle au quotidien « Le Témoin », la tragédie du bateau le "Joola" surchargé de passagers et de marchandises.













