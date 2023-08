Transport entre les deux pays : Macky Sall veut une circulation permanente ‘’sans tracasserie’’ sur le pont de la Sénégambie Le président Macky Sall a souligné, mardi à Banjul, la nécessité d’assurer une circulation permanente et sans tracasserie des biens et des personnes sur le pont de la Sénégambie.

« Je rappelle que conformément aux conclusions des deux précédents Conseils présidentiels, nous voulons que la circulation des personnes et des biens soit assurée sur le pont de la Sénégambie 24h/24, sans tracasseries »’, a-t-il notamment déclaré.



Macky Sall prend part, dans la capitale gambienne, à la 3e session du Conseil présidentiel sénégalo-gambien au côté de son homologue gambien Adama Barrow.

« J’engage nos services compétents à travailler de façon effective dans ce sens, conformément d’ailleurs aux différents traités de la CEDEAO sur la libre circulation des personnes et des biens », a souligné Macky Sall.



Dans son discours dont l’APS a reçu une copie, le chef de l’Etat sénégalais a, dans le même temps, signalé que »le parachèvement de la délimitation et de la démarcation de la frontière figure parmi nos autres défis à relever » par les deux pays.



« Avec le soutien du Secrétariat permanent, la Commission mixte sénégalo-gambienne de gestion des frontières devrait intensifier ses efforts sur ce dossier dont l’enjeu est aussi sécuritaire »’, a indiqué Macky Sall.



Il a insisté sur le fait qu’une frontière clairement délimitée et démarquée faciliterait la collaboration entre les forces de défense et de sécurité des deux pays en matière de patrouilles mixtes dans le cadre de la lutte contre la criminalité transfrontalière.



