Transport maritime : Le port de Ndayane cédé à DP World pour 1000 milliards

Dans une série de publications, le président du groupe et chef de la direction de DP World, le sultan Ahmed bin Sulayem, a fait un point succinct de son tête-à-tête avec le président du Sénégal, Macky Sall, à Abu Dhabi le vendredi 7 février 2020.



« Nous avons discuté des grands progrès de l’économie sénégalaise et du rôle de DP World dans le développement du port et de la zone économique qui desservira l’Afrique de l’Ouest. »



« Nous avons convenu de faire avancer la construction du nouveau port ainsi que la zone économique qui servira de grand agrégateur de fret », a ajouté Ahmed bin Sulayem, indiquant que cette infrastructure deviendra « une plaque tournante pour les exportateurs et importateurs africains, générant ainsi de la valeur pour le Sénégal et les économies de la région ».



En octobre dernier, le président Macky Sall a demandé au ministre des Finances et du Budget d’engager toutes les diligences nécessaires à la mise à disposition effective de l’assiette foncière intégrale requise par le développeur, DP World.



Le futur port multifonctionnel sera construit à Ndayane, village situé sur la Petite-Côte au sud de Dakar. S’étendant sur 600 hectares, il serait selon des indiscrétions, une réplique du port Jebel Ali de Dubaï. D’après le ministère sénégalais de la Pêche et de l’Économie maritime, le plan d’investissement de ce projet est de l’ordre de 1 000 milliards FCFA ( $1,5 milliard).



Ndayane sera un port en eau profonde de 18 mètres de profondeur, et l’un des plus grands en Afrique de l’Ouest et du Centre. Il pourra, à terme, recevoir des post-Panamax, c’est-à-dire des porte-conteneurs qui pourront venir avec 10 000 conteneurs, explique-t-on au ministère. Il offrira une forte opportunité de connexion à la Zone économique spéciale intégrée, tout en bénéficiant de la proximité de l’aéroport international Blaise Diagne de Dakar (AIBD).



A sa mise en service, cette plateforme servira d’alternative au port de Dakar qui capte actuellement 95 % des échanges commerciaux du Sénégal.



