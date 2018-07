Transports - La confection des permis à points lancée fin juillet

Le gouvernement du Sénégal est décidé à instaurer le permis à points. Après en avoir fait l’annonce qui a été suivie du refus des transporteurs d’adhérer à ce projet, l’Etat va procéder au cours de ce mois de juillet, au lancement de la fabrication de ces nouveaux permis de conduire.



‘’Nous allons commencer la fabrication de nouveaux permis de conduire. Nous maintenons notre délai, c’est vers la fin du mois de juillet. Si mes souvenirs sont bons, cela devrait tourner autour du 26 juillet.



Donc, on va procéder au lancement de la confection des nouveaux permis de conduire qui seront hautement sécurisés, qui auront un avantage particulièrement important mais en même temps celle de tous les documents de conduite en général comme les cartes grises et autres. Et c’est après cela que nous travaillerons en relation avec tous les usagers de la route, pour voir dans quelle mesure on mettra le permis à points en application’’, a annoncé le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du désenclavement.



Abdoulaye Daouda Diallo s'exprimait ce mardi 3 juillet 2018 à l’issue de la visite des chantiers qu'il a menée sur le site de la section 2 de la Vdn.



Le ministre s’est aussi félicité de cette volonté du gouvernement qui à ses yeux, milite en faveur d’une meilleure sécurité routière. ‘’Les routes tuent beaucoup. Et en cas d’accidents, on n’a même plus besoin de faire des prélèvements sanguins pour savoir la nature du groupe sanguin du conducteur. Parce que, directement sur le permis, cet élément est mentionné de façon visible. Ce qui permettra de faciliter les secours en cas de besoin’’, ajoute le ministre.









Seneweb