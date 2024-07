Transports aériens : L'Aéroport Ousmane Masseck Ndiaye de Saint-Louis intègre l'Asecna

Selon un communiqué de presse, cette réalisation a été officialisée lors de la 73ème session du Comité des ministres de l’Asecna, tenue le 26 juillet 2024 à Ouagadougou, avec la participation de quinze ministres.



Un point important de l’ordre du jour était l’examen de l’intégration de l’aéroport de Saint-Louis (Sénégal) à l’Asecna, une demande introduite par le Sénégal. Le Ministre Sénégalais a su convaincre ses pairs grâce au niveau satisfaisant de la mise aux normes de l’Oaci de l’aéroport de Saint-Louis, condition indispensable pour son admission aux activités communautaires de l’Asecna.



«Le Comité des Ministres a ainsi adopté une résolution pour inscrire l’aéroport de Saint-Louis au titre des activités communautaires de l’Asecna à partir du 1er janvier 2025. Cette décision majeure assurera une meilleure sécurité de la navigation aérienne et permettra au Sénégal de réaliser des économies annuelles de près de deux milliards de francs CFA, couvrant les charges de personnel, la maintenance et le calibrage des équipements de navigation aérienne, de météorologie et de sécurité incendie », précise la même source.



À partir du 1er janvier 2025, l’Asecna prendra en charge la gestion des services de navigation aérienne, tandis que Aibd SA continuera à s’occuper de la gestion commerciale de l’aérogare de Saint-Louis, en se concentrant sur sa croissance et le développement des activités connexes pour la réalisation des aéropoles.



Le ministre a donné aussi son accord de principe pour l'intégration prochaine de la Gambie, une fois les conditions remplies.



L’Asecna, créée à Saint-Louis le 12 décembre 1959, compte aujourd'hui 19 États membres.



La cérémonie d’ouverture de cette session a eu lieu en présence du Premier Ministre du Burkina Faso. À cette occasion, Anûuyirtole Roland Somba, Ministre Burkinabé chargé des Transports aériens, a été officiellement installé en tant que nouveau Président du Comité des Ministres, succédant à son homologue Congolais.



Avant le début des travaux, les Ministres ont été reçus par le Président Burkinabé, le Capitaine Ibrahim Traoré, Chef de l’État du Faso, et se sont recueillis au mémorial Thomas Sankara.



L’examen et l’approbation des rapports du comité des experts, réunis le 25 juillet 2024 en prélude à la session, ainsi que ceux du Président du Conseil d’administration et du Directeur général, ont permis des discussions approfondies sur des questions cruciales telles que la sécurité, la gestion financière, les ressources humaines, les investissements, et le projet de ciel unique pour l’Afrique.

