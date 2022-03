Transports interurbains et gros porteurs: L’accélération de l’élan de renouvellement des parcs de véhicules, demandé

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Mars 2022

Le président de la République invite, dans cet élan, le Ministre des Transports terrestres, à accélérer le renouvellement des parcs de véhicules de transports interurbains et gros porteurs, afin de consolider une économie des transports moderne, viable et profitable aux acteurs transporteurs et aux usagers.

