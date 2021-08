Transports, produits alimentaires, boissons alcoolisées : Un accroissement de 1,7% des prix au deuxième trimestre 2021

Elle révèle que les prix des services de « transports » se sont accrus de 1,7%, après une évolution de +0,7% durant le trimestre précèdent. Cette situation est expliquée principalement par l’augmentation des prix des services de transport routier de passagers (+2,1%) et ceux du transport aérien de passagers (+3,9%). La hausse des prix de l’automobile (+0,3%), ainsi que des services d’entretien et de réparation de véhicules particuliers (+0,2%) a aussi contribué à l’évolution des prix de la fonction. Quant aux carburants2, leurs prix domestiques sont restés stables.



En glissement annuel, ils se sont appréciés de 0,5% et la fonction a contribué à hauteur de 0,1 point à l’évolution de l’indice global. Sur les six premiers mois de 2021, ils ont été majorés de 2,1%, par rapport à la même période de l’année précédente.



L’Ansd souligne que les prix à la consommation des « produits alimentaires et boissons non alcoolisées » ont enregistré une hausse de 0,6% au cours du deuxième trimestre 2021. Cette situation est imputable principalement au relèvement des prix de la viande de bœuf (+7,6%), des autres produits frais de mer ou fleuve (+6,2%), de la volaille (+4,9%), des moutons et chèvres (+4,8%), des légumes secs et oléagineux (+4,7%), ainsi que des huiles (+3,9%). Toutefois, les prix des légumes frais en feuilles (-21,8%), des agrumes (-10,3%), des poissons frais (-6,4%), des farines, semoules et gruaux (-3,4%) ont connu une baisse.



En variation annuelle, les prix ont été majorés de 1,4%, sous l'effet de l'augmentation de ceux des moutons et chèvres (+12,0%), de la viande de bœuf (+10,3%), des huiles (+4,9%), des poissons frais (+4,1%) et du sucre (+2,8%). Le rapport des prix moyens des six premiers mois de 2021 sur ceux de 2020 laisse apparaitre une progression de 1,4%. La fonction a contribué pour +0,3 point à la variation de l’indice global.



Adou Faye





