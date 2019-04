Traque de passeports diplomatiques : 100 personnes visées, des marabouts, un magistrat et des enfants de ministres recherchés Aussitôt dit, aussitôt fait. Alors que Macky Sall vient d’annoncer, mercredi dernier, sa décision de retirer les anciens passeports diplomatiques pour une meilleure gestion de leur délivrance, l’on apprend que le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, a remis à la Police des airs et des frontières, une liste de 100 personnes détentrices de passeports diplomatiques à retirer. Parmi les personnes traquées, un haut magistrat, trois enfants de ministres et des marabouts, souligne "L’Observateur" dans sa livraison du jour. Qui ajoute que déjà, les passeports diplomatiques d'un célèbre avocat et d'un chef religieux ont été confisqués par la police à l'Aibd. L’objectif est de retirer ces documents, valables un an, au plus tard d’ici le mois de mai.

